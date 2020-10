Kenang Momen Lamaran, Kanye West Beri Ucapan Manis di Ulang Tahun Kim Kardashian yang ke-40

PIKIRAN RAKYAT - Kim Kardashian tengah merayakan ulang tahun ke-40 pada Rabu 21 Oktober 2020.

Perayaan ulang tahun Kim Kardashian ke-40 dalam 'Keeping Up with the Kardashians' ditayangkan di salah satu stasiun televisi Amerika Serikat.

Dalam acara tersebut, keluarga Kardashian dan Jenner bergabung hadir dalam perayaan ulang tahun Kim Kardashian ke-40.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman News Day, 21 Oktober 2020, dua keluarga itu hadir di perayaan Kim Kardashian untuk memberi ucapan selamat ulang tahun manis padanya.

Perayaan ulang tahun Kim Kardashian juga disambut oleh sang suami, Kanye West yang ikut memberikan ucapan manis.

Melalui laman Twitter miliknya, Kanye West kembali mengenang momen lamaran bersama Kim Kardashian tahun 2013 lalu.

Bersamaan unggahan tersebut, Kanye West memberikan ucapan selamat ulang tahun di usia Kim Kardashian ke-40 tahun.