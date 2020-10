Trailer Film Raya and The Last Dragon Dirilis Disney, Gabungkan Unsur Avatar dan Indiana Jones

PIKIRAN RAKYAT - Trailer film animasi, Raya and the Last Dragon resmi dirilis Disney.

Trailer Raya and the Last Dragon berdurasi dua menit dan menggabungkan estetika Avatar: The Last Airbender dengan pendekatan aksi dan petualangan ala Indiana Jones.

Film Raya and the Last Dragon bercerita tentang seorang wanita bernama Raya, yang mencari naga air terakhir, Sisu sehingga dia bisa menghentikan kejahatan Druun dari meneror kerajaannya.

Sisu, bagaimanapun, terjebak dalam bentuk manusia, jadi keduanya berangkat berpetualang untuk merebut kembali bentuk naga Sisu dan menyelamatkan rumah Raya.

Sebagaimana diberitakan Jurnalgarut.com dalam artikel, "Disney's, Trailer Perdana 'Raya and the Last Dragon' : Gabungan Estetika Avatar dan Indiana Jones", peran Raya awalnya seharusnya disuarakan oleh Cassie Steele .

Namun, perannya diambil alih pada bulan Agustus, menjadi aktris Asia Tenggara pertama yang memimpin sebuah film dari Disney Animation Studios.

Raya and the Last Dragon juga akan menjadi film pertama dari perusahaan yang terinspirasi dari Asia Tenggara.