Dari Tren Harta Tahta Renata hingga Luka Bakar, Juri Cantik MasterChef Indonesia Akhirnya Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT - Siapa tak kenal dengan Renatta Moeloek atau yang lebih akrab disapa chef Renatta? Parasnya yang cantik membuat dirinya makin digandrungi masyarakat Indonesia.

Nama chef Renatta pertama kali dikenal publik usai dirinya menjadi juri di ajang pencarian bakat memasak Indonesia. Sejak menjadi juri itu lah dirinya semakin dikenal masyarakat luas.

Tak heran bila tagar Harta, Tahta, Renata sering menjadi trending topik lantaran kerap digaungkan oleh netizen.

Melihat namanya yang sering disebut-sebut netizen, lewat tayangan YouTube milik chef Arnold, akhirnya Renatta buka suara.

Chef berparas cantik ini mengaku awalnya tak paham dengan tren yang sedang berlangsung, sampai-sampai Renatta harus mencari tahu terlebih dahulu apa maksud dibalik kata Harta, Tahta, Renatta.

"Actually pertama gua dengar, gua Google dulu ternyata itu datang dari harta tahta wanita kan and which itu pun gue belum pernah dengar sebelumnya. Ternyata ada pepatah lama,"ujar Renatta dalam seperti dikutip dari vlog chef Arnold Poernomo pada Selasa 20 Oktober 2020.

Di balik ketenarannya, ada satu hal yang menjadi ciri khas Renatta, yaitu wajahnya yang kerap kali dianggap selalu jutek.