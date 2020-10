Lee Min Ho Dikonfirmasi akan Jadi Pemeran Utama dalam Drama Korea Pachinko

PIKIRAN RAKYAT - Lee Min Ho dikabarkan akan menjadi karakter utama dalam sebuah serial drama di Apple TV+ Plus yang berjudul ‘Pachinko’.

Dikutip dari Korea Dispatch, kabar Lee Min Ho jadi pemeran utama dalam drama 'Pachinko' ini disampaikan oleh perwakilan Sports Chosun.

Hal ini manjadi pertama kalinya Lee Min Ho berkolaborasi bersama Apple TV+.

Drama ini merupakan hasil adopsi dari novel dengan judul yang sama ‘Pachinko’, dirilis pada 2017 silam dan merupakan salah satu drama best seller di Apple TV+ Plus.

‘Panchiko’ berkisah tentang orang Korea yang tinggal di Jepang dan mengalami stereotip dan rasisme di negara tersebut.

Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel, "Lee Min Ho Akan Jadi Aktor Utama Serial Drama 'Pachinko'", karya kedua dari penulis Korea- Amerika, Lee Min Jin ini sempat masuk dalam nominasi National Book Awards 2017.

Dalam menggarap drama ‘Panchiko’, Lee Min Ho akan berkolaborasi dengan sutradara Korea-Amerika, Soo Gugh dan penulis naskah sekaligus penulis novel ‘Pachinko’, Lee Min Jin.