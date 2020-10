Terkenal Miliki Relasi Artis Dunia, Raline Shah Kini Bagikan Momen Bersama Ayah Gigi Hadid

PIKIRAN RAKYAT - Artis cantik Raline Shah baru-baru ini membagikan momen kebersamaannya dengan beberapa teman-teman dekatnya di media sosial.

Bukan sekedar video kebersamaannya, dalam cuplikan video yang dibagikan Raline Shah di Instagram Story, tampak dirinya tengah menghadiri acara makan bersama di sebuah pesta.

Pada Instagram Story tersebut, Raline terlihat berkumpul dengan beberapa orang untuk merayakan ulang tahun pria bernama Hicham Zaid.

Menariknya, dalam video tersebut Raline Shah terlihat sangat bahagia karena bisa duduk bersama ayah dari model sekaligus ibu dari anak Zayn Malik, Gigi Hadid.

"Happy birthday @hichamzaid hoping we can all celebrate you together! (Selamat ulang tahun @hichamzaid semoga kita semua bisa merayakannya bersama!)" tulis Raline Shah seperti dikutip dari laman Instagram @ralineshah pada 18 Oktober 2020.

Terciduk bisa menghabiskan waktu dengan ayah dari Gigi Hadid lantas video tersebut viral dan menyebar di akun-akun gosip media sosial.

