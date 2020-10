Jennie BLACKPINK Bocorkan Fakta Unik Dibalik Namanya, Ternyata Begini Alasan Sang Ibu

PIKIRAN RAKYAT - Grup K-pop BLACKPINK tampil dalam acara Knowing Brothers bertajuk Ask Us Anything pada Sabtu 17 Oktober 2020.

BLACKPINK membuat comeback yang dinanti-nantikan dalam acara variety tersebut, di mana mereka tampil sebagai tamu pertama setelah 3 tahun lalu.

Dalam episode tersebut, salah satu member BLACKPINK yakni Jennie berbagi cerita tentang sejarah namanya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi pada 18 Oktober 2020, Jennie mengungkap fakta di balik namanya tersebut.

Jennie melanjutkan kisah bagaimana ia bisa diberi nama Jennie dalam bahasa Korea.

"Orang sebelumnya berpikir Jennie bukanlah nama asli saya, tapi nama Korea saya sebenarnya memang Jennie," ungkap Jennie.

Jennie lalu mengungkapkan alasan ibunya memberi nama Jennie, rupanya ada kaitan dengan drama Korea yang dibintangi aktor Lee Jung Jae.