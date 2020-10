Kenang Awal Pertemuan dengan Will Smith, BLACKPINK: 7 Tahun Kemudian Kami Bertemu di Coachella

PIKIRAN RAKYAT - Girl group BLACKPINK hadir di acara talkshow JTBC bertajuk 'Ask Us Anything' pada Sabtu 17 Oktober 2020 waktu Korea Selatan.

BLACKPINK membuat comeback yang sangat dinantikan untk datang ke variety populer tersebut, di mana mereka tampil sebagai tamu pertama tiga tahun lalu.

Selama syuting 'Ask Us Anything' di JTBC, BLACKPINK mengungkapkan kenangannya saat masih trainee hingga mendulang kesuksesan sebagai bintang K-pop seperti saat ini.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi 18 Oktober 2020, Lisa CS tak menampik fakta bahwa BLACKPINK telah berklaborasi dengan penyenyi terkenal.

Di antaranya Lady Gaga dalam garapan album baru sang penyanyi, Selena Gomez duet lagu 'Ice Cream', Dua Lipa duet lagu 'Kiss Make Up', dan Cardi B dalam kolaborasi lagu 'Bet You Wanna'.

Lisa kemudia mengungkit kisah reuni BLACKPINK dengan Will Smith, yang ditemui keempat member itu di festival musik AS, Coachella tahun lalu.

Dikatakan Lisa, Will Smith dan putranya pernah datang ke kantor agensi YG Entertainment saat BLACKPINK masih menjadi trainee.