Ikut dalam Proyek Film Kitbag, Joaquin Phoenix Bakal Perankan Napoleon Bonaparte

PIKIRAN RAKYAT - Pemeran Joker, Joaquin Phoenix akan memerankan tokoh Napoleon Bonaparte dalam film Kitbag.

Film Kitbag sendiri berkisah tentang kehidupan kaisar Prancis di abad ke-19 dan akan berfokus pada asal-usul Napoleon Bonaparte dan hubungannya yang tidak stabil dengan istrinya Josephine.

Kitbag merupakan karya Ridley Scott ini telah memasuki tahapan awal perencanaan produksi.

Proyek ini akan diarahkan dan diproduseri oleh Scott melalui perusahaan produksi Scott Free dengan Kevin Walsh yang juga akan bertindak sebagai produser.

Scott telah menunjuk penulis skenario David Scarpa untuk menulis naskahnya. Scarpa dan Scott sebelumnya berkolaborasi dalam film thriller kriminal tahun 2017, 'All the Money in the World'.

Scott juga telah menyelesaikan produksi 'The Last Duel', yang dibintangi oleh Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer dan Ben Affleck.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-bandungraya.com dalam artikel, "Joaquin Phoenix Bakal Perankan Napoleon Bonaparte dalam Film 'Kitbag'", dia juga akan memulai produksi film 'Gucci' di Italia pada bulan Maret 2021.