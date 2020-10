Jadwal Tayang Drakor If I Cheat I Die: Poster Dirilis, Diperankan Aktor Parasite

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea (Drakor) KBS terbaru, If I Cheat I Die atau dikenal dengan judul If You Cheat You Die akhirnya merilis poster perdana pada Rabu 14 Oktober 2020.

If I Cheat I Die merupakan drakor misteri komedi tentang orang-orang yang melakukan hal buruh dengan perasaan bersalah.

Pembacaan naskah drakor If I Cheat I Die berlangsung bersama sutradara Kim Hyung Seok dan meliputi pemeran diantarannya Jo Yeo Jeong, Go Joong dan Yeonwoo.

Aktir Jo Yeo Jeong yang sebelumnya sukses melakoni film Parasite dikabarkan akan menjadi pemeran utama dalam drakor If I Cheat I Die.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi pada Kamis 15 Oktober 2020, Jo Yeo Jeong akan berperan sebagai Kang Yeo Joo, seorang novelis misteri kriminal populer yang memikirkan cara untuk membunuh orang demi cerita baru dalam novelnya.

Kang Yeo Joo nantinya akan mempunyai suami bernama Han Woo Sung, seorang pengacara perceraian yang telah membuat janji tertulis dengan istrinya yang menyatakan "Jika kamu selingkuh, kamu mati".

Sutradara drakor If I Cheat I Die merasa bersyukur karena seluruh aktor bisa berkumpul untuk pembacaan naskah dalam membuat drama berkelas.