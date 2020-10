RM Dilamar Salah Satu Fansnya, Begini Reaksi dari Leader BTS

PIKIRAN RAKYAT - Leader boyband asal Korea Selatan, RM BTS, dilamar oleh salah satu fansnya, ARMY saat melakukan konser online.

Konser BTS yang bertajuk 'Map Of The Soul ON:E' digelar pada 10 hingga 11 Oktober kemarin.

Dalam konser itu, RM BTS mendapat lamaran dari salah satu ARMY yang videonya berhasil ditampilkan di layar besar saat konser.

Tanpa menunjukkan wajahnya, ARMY tersebut hanya memperlihatkan tanda bertuliskan, “Namjoon, maukah kau menikah denganku?”.

Jungkook yang melihat tanda itu langsung menunjukkannya kepada RM dengan penuh semangat.

Sebagaimana diberitakan Mediapakuan.com dalam artikel, "Reaksi Mengejutkan RM BTS Ketika Dilamar ARMY Saat Konser Online", melihat 'lamaran' dari fansnya, RM BTS hanya tertawa terbahak-bahak.

Beberapa saat setelahnya, penggemar yang videonya ter-notice itu pun memposting di twitter dan mengucapkan rasa terima kasihnya pada Jungkook karena telah memberinya kesempatan untuk melamar RM.