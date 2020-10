Kembali ke Dunia Akting, Selena Gomez akan Bintangi Film Horor Dollhouse

PIKIRAN RAKYAT - Aktris cantik multitalenta, Selena Gomez dikabarkan akan kembali menggeluti dunia akting.

Setelah lama tidak muncul di depan kamera dan lebih banyak menghabiskan waku di belakang layar, Selena Gomez dikabarkan akan membintang film horor bertajuk "Dollhouse," sebuah film yang berlatarkan kancah mode elit Kota New York.

Dalam film horor tersebut, Selena tak hanya menjadi lakon utama, namun juga akan memproduksi film tersebut, bersama dengan Shawn Levy dan Dan Cohen dari 21 Laps.

Film Dollhouse bergenre thriller psikologis, seperti film 'Black Swan' yang ditayangkan pada 2010 lalu.

“Keterlibatan Selena adalah arah yang menarik untuk proyek ini. Dia sangat berbakat baik sebagai bintang dan produser,” kata ketua STXfilms Motion Picture Group Adam Fogelson, sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-tasikmalaya.com dalam artikel, "Selena Gomez Dikabarkan akan Kembali Beradu Akting di Film Horor 'Dollhouse'".

"Bekerja sama dengan Selena dengan Shawn, serta keahlian Dan dalam genre horor-thriller akan mengangkat 'Dollhouse' dan kami tidak bisa lebih senang lagi dengan pengembangan (proyek) ini," tambahnya.

Selain itu, Gomez saat ini membintangi "Selena + Chef," acara memasak di HBO Max. Dia juga akan muncul berlawanan dengan Steve Martin dan Martin Short di "Only Murders in the Building."