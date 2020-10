Ajak Masyarakat Dekat dengan Alam, Nicholas Saputra Bangun Vila di Pinggir Hutan Jauh dari Kota

PIKIRAN RAKYAT - Di masa pandemi Covid-19 ini banyak orang memanfaatkannya hingga meluangkan waktu membuat kegiatan lain demi membunuh kebosanan.

Tak terkecuali aktor Nicholas Saputra yang mengaku selama 2 bulan berada di pinggir hutan Sumatera Utara.

Pria bernama lengkap Nicholas Schubring Saputra tersebut rupanya memiliki vila yang indah dan terletak di pinggir hutan bernama Terrario Tangkahan.

Baca Juga: Nicholas Saputra Trending di Twitter, Potret Dirinya di Masa SMA Tuai Pujian

Melalui sebuah wawancara, Nicho menceritakan alasannya memiliki tempat hunian yang jauh dari hiruk-pikuk kota tersebut.

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu tempat terbaik karena beberapa alasan.

"Indonesia menurut gue is the best place lah. Semuanyalah, udaranya enak, orang-orangnya ramah, Indonesia lah sebenarnya," ujar ungkap Nicholas Saputra seperti dikutip Zonajakarta.com dari tayangan IGTV @thewatcho, Senin (12/10).

Baca selengkapnya di sini dengan judul Saking Cintanya Sama Alam, Nicholas Saputra Ungkap Alasan Punya Vila di Pinggir Hutan Sumatera Utara