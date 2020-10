Usai Duet dengan BLACKPINK, Dua Lipa Kini Buatkan Lagu untuk Comeback Album Terbaru Twice

PIKIRAN RAKYAT - Langkah go Internasional rupanya tak hanya gencar dilakukan oleh BLACKPINK. Menyusul kesuksesan BLACKPINK, Twice diketahui juga akan segera melebarkan sayapnya lebih lebar di kancah Internasional.

Menjelang perilisan album barunya, Dua Lipa dikabarkan akan mengambil bagian dalam album baru TWICE yang akan rilis akhir Oktober 2020.

Penyanyi asal Inggris itu diketahui menulis lagu untuk album bertajuk Eyes Wide Open tersebut.

Dikutip dari Allkpop, lagu tersebut berjudul Behind The Mask.

Dalam lagunya, Dua Lipa berkolaborasi dengan penulis lagu terkenal Korea Selatan, Heize. Heize diketahui menulis lagu Behind the Mask sedangkan Dua Lipa sebagai komposernya.

Behind The Mask adalah lagu yang ada di track-13 dalam album comeback TWICE yang berjudul Eyes Wide Open. Ini merupakan album penuh kedua TWICE yang persisnya bakal dirilis 26 Oktober 2020.

Menyoal kolaborasi ini, manajemen JYP Entertainment sudah memberikan konfirmasinya. Pelantun New Rules dan Don't Start Now itu menjadi salah satu penulis lagu Behind The Mask yang akan dinyanyikan TWICE.

Namun akan seperti apa lagunya, masih belum ada yang tahu, kecuali manajemen dan tentu saja Dua Lipa.