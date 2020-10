Konser Online BTS Ditonton 114 Juta Orang, Jimin Menangis, RM: We Are Strong

PIKIRAN RAKYAT - Setelah tur dunianya batal akibat pandemi Covid-19, grup K-pop BTS mengobati rindu penggemar, dengan konser online.

Konser online BTS bertajuk Map Of The Soul ON: E akan digelar pada 10 Oktober dan 11 Oktober.

Hadir dengan format HD (High Dimension) video, ARMY dapat menonton konser itu melalui Smart TV, PC dan smartphone mereka.

Konser virtual digelar setelah grup beranggotakan tujuh orang itu membatalkan rencana awal untuk menggelar konser dengan penonton terbatas, menyesuaikan aturan pembatasan yang lebih ketat dari pemerintah Korea Selatan.

Grup dengan kepanjangan nama Bangtan Sonyeondan, baru meluncurkan "Dynamite", lagu pertama dengan lirik bahasa Inggris yang debut di urutan pertama tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

Dilansir Reuters, sejak debut pada 2013, BTS menjadi salah satu alasan K-pop semakin digemari di dunia lewat musik dan tarian yang memikat, serta lirik dan kampanye sosial yang bertujuan memberdayakan kaum muda.

Saat BTS tampil di konser online-nya, latar belakang memperlihatkan layar-layar kecil berisi ribuan penggemar yang bergabung dari seluruh dunia, banyak dari mereka mengayunkan light stick "army bombs".

Ada ruang chat agar penggemar bisa menuliskan komentar mereka secara bersamaan.