Mengenang Glenn Fredly Lewat Wave of Cinema Episode Surat dari Timur

PIKIRAN RAKYAT - Konser Surat dari Timur menjadi penutup rangkaian Wave of Cinema.

"Konser ini adalah bentuk apresiasi untuk semua semangat dan perjuangannya," kata Saron.

Tampil dengan iringan piano, penyanyi Rahmania Astrini membuai telinga dengan Jejak Langkah. Lagu ini aslinya dibawakan Glenn bersama Tohpati.

"Dia (Glenn) seperti kakak tertua yang punya banyak ilmu. Setiap datang dia berbagi pengalaman tanpa menggurui. Dia sosok yang bijaksana dan punya cita-cita. Banyak cinta untuk Kakak Glenn malam ini," ucap Shafira.

Selain Shafira, musisi Yovie Widianto juga berbagi kisah tentang Glenn. Menurut Yovie, ketika Glenn ingin merilis album solo pada 1997, dia langsung mendukung niat Glenn Salah satu buktinya lewat hits Cukup Sudah yang digubah Yovie.

"Setelah Cukup Sudah, banyak lagu yang saya buat untuk dia. Glenn itu punya ciri khas karakter vokal yang tidak ada yang bisa menggantikannya," ungkap Yovie.

Cerita Yovie mengantarkan penonton menuju aksi Gamaliel yang menyuguhkan Pada Satu Cinta. Seusai Gamaliel, ada Cantika Abigail yang mengisi repertoar dengan Cukup Sudah.

Marcello Tahitoe kembali naik pentas dengan You Are So Beautiful, sedangkan Rahmania Astrini menyajikan Malaikat Juga Tahu. Kesyahduan konser ini memuncak ketika Andien melantunkan Kasih Putih yang merupakan gubahan Yovie Widianto.

Sebagai musisi, Glenn juga dikenal dengan beragam aktivitasnya di ranah kemanusiaan. Begitu pula dengan peran Glenn di tanah Maluku.

Hal ini ditampilkan lewat performan Ivan Nestorman yang mengisi repertoar dengan Sio Mama dan Kemanusiaan. Tidak mau ketinggalan, Molukka HipHop Community sukses menghidupkan suasana dengan Puritan. Konser Surat dari Timur ditutup dengan lagu Seandainya yang dibawakan Maliq & D' Essentials.

Setelah menyaksikan rangkaian konser Wave of Cinema, Bioskop Online akan menghadirkan konten orisinal yaitu film Story of Kale: When Someone’s in Love. Film yang diperankan Ardhito Pramono dan Aurelie Moeremans ini akan tayang Oktober 2020.***