Gandeng Rekti The SIGIT, Mocca Rilis 'There's A Light at The End of The Tunnel'

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah badai pandemi, Mocca tak berhenti berkarya. Rentetan single yang menyuntikkan semangat dan bernuansa positif dilahirkan Mocca untuk mengajak tetap optimistis. Dengan menggandeng vokalis band The SIGIT, Rekti Yoewono, Mocca menyajikan There's A Light at The End of The Tunnel.

Dari judulnya saja, lagu gubahan gitaris Mocca Riko Prayitno ini sudah membangun asa, bahwa akan ada cahaya di ujung lorong gelap. Dibalut racikan musik yang mengentak, lagu ini memang membuat pendengarnya bisa bersemangat.

Tembang There's A Light at The End of The Tunnel menjadi single keempat yang dirilis sepanjang 2020. Solid lebih dari dua dekade, selain Riko, Mocca juga masih diawaki Arina Ephipania (vokal), Ahmad 'Toma' Pratama (bas), dan Indra Massad (drum).

"Sebenarnya kalau Mocca bikin sesuatu atau album, pasti melibatkan orang-orang dari lingkungan terdekat. Nah, kalau sama Rekti, kami memang sudah kenal dari lama. Kemudian, eh ada lagu nih, cocok kayaknya sama Rekti," tutur Riko via pos-el, Jumat, 9 Oktober 2020.

Kendati domisili para personel Mocca dan Rekti berbeda, proses rekaman tidak menemui kendala. Riko, Toma, dan Arina memulai proses penggarapan dari rumah masing-masing. Sementara itu, Indra merekam part drum lagu ini di studio untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Menurut Riko, mulanya Rekti hanya diminta untuk mengisi gitar dan vokal bagiannya saja. Akan tetapi, alih-alih mempelajari lagunya semua sesi hasil rekaman pun dikirimkan Rekti. Ternyata semua hasil rekaman itu dioprek Rekti, dengan diiringi pesan, 'saya belajar mixing yah'.

Rekti mengungkapkan, pertama kali dengar lagunya, dia langsung mendapati perasaan optimistis. Vokal sebagai elemen utama pembawa cerita sudah kuat, penambahan elemen suara laki-laki yang muncul di babak kedua lagu sepertinya bisa memperkaya lagi suasana kebersamaan.