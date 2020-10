Tayang Desember 2021, Film Spider-Man 3 akan Munculkan Doctor Strange

PIKIRAN RAKYAT - Doctor Strange dikabarkan akan muncul dalam film Spider-Man 3.

Kemunculan Doktor Strange dalam film Spider-Man yang dibintangi oleh Tom Holland ini menandai kerja sama tiga rumah produksi besar yaitu, Marvel Studios, Disney dan Sony Pictures.

Sebelumnya Robert Downey Jr sebagai Tony Stark muncul di 'Spider-Man: Homecoming' (2017) dan Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury di 'Spider-Man: Far From Home' (2019).

Baca Juga: Soal Demo Penolakan Omnibus Law, PB IDI: Khawatir Lonjakan Kasus Covid dalam 2 Minggu ke Depan

Pemeran Stephen Strange, Benedict Cumberbatch sebelumnya pernah beradu akting bersama Tom Hollan di mana karakternya pertama kali muncul dalam 'Avengers: Infinity War' (2018) dalam pertempuran mereka melawan Thanos.

Sebagaimana diberitakan Jakpusnews.com dalam artikel, "Doctor Strange Akan Muncul di Film Spider-Man 3", film 'Spider-Man'3 ini akan mulai diproduksi di Atlanta dengan sutradara Jon Watts pada November.

Aktor lainnya seperti, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon dan Tony Revolori dipastikan tetap muncul seperti dua film 'Spider-Man' sebelumnya.

Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto Sebut Demo Hambat Pemulihan Ekonomi hingga Berpotensi Sebabkan Klaster Baru

Disamping itu, Cumberbatch sendiri akan mulai syuting film 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' terbaru karya Sam Raimi, di bulan yang sama dengan produksi 'Spider-Man'.