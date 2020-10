Wakili Indonesia, Agnez Mo Masuk Nominasi MTV Europe Music Awards 2020

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Agnez Mo kembali membuat bangga Indonesia.

Pasalnya, Agnez Mo diketahui masuk dalam salah satu nominasi MTV Europe Music Awards 2020 (MTV EMA). Dalam ajang penghargaan musik itu, Agnez masuk dalam kategori Best Southeast Asia Act.

"Fresh out of the oven, here are your 2020 @mtvema's 'Best Southeast Asia Act' nominees!," tulis akun @mtvasia, dikutip Rabu 7 Oktober 2020.

Selain Agnez Mo, ada artis Asia Tenggara lainnya yang juga masuk dalam nominasi. Mereka adalah Ben&Ben dari Filipina, Benjamin Kheng dari Singapura, Jack dari Vietnam, K-Clique dari Malaysia, dan Violette Wautier asal Thailand.

Untuk mendukung artis Asia Tenggara yang masuk dalam nominasi, publik bisa mengakses situs resmi MTV EMA 2020 dan menekan tombol vote.

Tak hanya diunggah di akun resmi MTV, untuk meminta dukungan, Agnez Mo juga kembali mengunggah pengumuman tersebut di laman Instagram pribadinya.

Sebelumnya di tahun 2014, Agnez juga pernah masuk nominasi untuk kategori yang sama.