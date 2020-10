The Journey Show: Tandamata 34 Tahun Kahitna' Perjalanan 3 Dekade di Industri Musik

PIKIRAN RAKYAT - Bertahan lebih dari tiga dekade di industri musik Indonesia membuat Kahitna menjelma menjadi salah satu legenda. Rentetan lagu hits yang telah dirilis, serta kesetiaan para Soulmate --sebutan penggemar Kahitna-- membuat band asal Bandung ini tak goyah.

Selama 34 tahun, Kahitna tetap solid dalam formasi Yovie Widianto (piano), Hedi Yunus (vokal), Mario Ginanjar (vokal), Carlo Saba (vokal), Budhiana (drum), Doddy Is (bas), Andri Bayuajie (gitar), Bambang (keyboard), dan Harry (perkusi).

Rangkuman perjalanan Kahitna di industri musik akan dihadirkan pada The Journey Show episode dua. Dalam bentuk konser virtual, The Journey Show: Tandamata 34 Tahun Kahitna akan tayang Minggu, 11 Oktober 2020, pukul 20.00 WIB, di Kaskus TV.

Program The Journey Show yang digagas NNS Live merupakan tayangan talkshow yang memberikan informasi perjalanan karier dari band atau solois dan penampilan dari setiap bintang tamu.

Dalam format konser virtual, para penampil akan menghadirkan sejumlah lagu hits. Di episode satu, The Journey Show menampilkan Isyana Sarasvati.

Vokalis Kahitna Hedi Yunus mengatakan, di tengah badai pandemi, Kahitna selalu menyambut dan mendukung ajakan menggelar konser virtual. Pasalnya, di masa seperti sekarang banyak yang kangen nonton konser atau sekadar mencari hiburan.

"Walaupun konser virtual kami tetap tampil all out. Sama kayak syuting untuk program televisi, walaupun interaksi dengan penontonnya enggak langsung, kami harus tetap ekspresif," ungkap Hedi via Zoom, Selasa, 6 Oktober 2020.