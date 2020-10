Tiru Diet ala Jimin BTS, Ada Tips Turunkan Berat Badan 10 Kg dengan Cepat

PIKIRAN RAKYAT - Group boy band BTS asal Korea yang sangat populer memiliki 7 personil.

Diantaranya yaitu Jongkook, V, Jimin, Jin, sebagai vocal dan Suga, Rm, dan J-Hope sebagai penyanyi rap.

Semua anggota BTS memiliki visual yang sempurna mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Namun ada salah satu anggota BTS yang selalu menjaga berart badannya yaitu Jimin.

Jimin yang paling banyak berubah sebelum dan sesudah diet.

Dia mengungkapkan bagaimana dia kehilangan 10 kg berat dalam program TV “please take care of my refrigerator”, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui BTS Bomb.

Jimin mengatakan bahwa, ia diet dengan hanya 1 kali makan saja dalam sehari.