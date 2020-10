Usung Konsep Baru, Boyband Korea Selatan SEVENTEEN akan Comeback 19 Oktober 2020

PIKIRAN RAKYAT - Boyband Korea Selatan, SEVENTEEN dijadwalkan akan comeback pada 19 Oktober 2020 mendatang.

Sebelumnya, boyband besutan Pledis Entertainment ini telah comeback dengan lagu Left & Right.

Lagu SEVENTEEN bertajuk Left & Right ini pun telah ditonton lebih dari 60 juta penonton dalam kurun waktu 3 bulan saja.

Kali ini, SEVENTEEN akan comeback dengan album yang berjudul 'Semicolon'.

Berbeda dengan Left & Right yang memiliki konsep lebih santai, para member terlihat mengenakan jas rapi dalam video teaser di YouTube.

Sebagaimana diberitakan Kabarjoglosemar.com dalam artikel, "SEVENTEEN Akan Comeback dengan Konsep Baru pada 19 Oktober 2020", hingga kini, video teaser comeback SEVENTEEN Semicolon telah ditonton oleh lebih dari 1,1 juta pengguna YouTube.

"These boys weren't just creating music. they are raising awareness of society's issues and saving lives as well :( i am on the right track #SEVENTEEN #세븐틴 #SEMICOLON #세미콜론 #SEVENTEENisCOMING @pledis_17," tulis akun @delightedhoney.