5 Inspirasi Outfit Jung Hae In, Mulai dari Gaya Simpel hingga Formal

PIKIRAN RAKYAT - Jung Hae In yang sebelumnya hanya diincar, kini sudah dikonfirmasi akan temani Jisoo BLACKPINK membintangi drama Korea Snowdrop.

Drama Korea yang Berjudul Snowdrop selain dibintangi Jisso BlLACKPINK dan Jung Hae In ini dibintangi juga oleh Kim Hye Yoon.

Jung Hae In salah satu aktor Korea yang memiliki akting yang bagus dalam drama Korea yang ia bintangi seperti While You Where Sleeping, The King’s Case Note, Something In The Rain, dan masih banyak lagi.

Selain miliki bakat akting yang bagus Jung Hae In juga memiliki visual yang tampan dan memiliki style berpakaian yang bisa ditiru.

Simak 5 outfit Jun Hae In mulai dari style simpel hingga formal cocok untuk ditiru para pria.

1.Outfit ini bisa jadi inspirasi untuk pria yang akan datang ke acara formal.

Mulai dari acara undangan hingga rapat di kantor. Blazer, kemerja hitam, celana dan dasi dengan warna gelap membuat nya terlihat formal dan tampan.