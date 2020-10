Rilis The Album, BLACKPINK Ceritakan Perjalanan Panjang Karier dari Mulai Jadi Trainer hingga Debut

PIKIRAN RAKYAT - Nama BLACKPINK kembali jadi perbincangan usai merilis album terbarunya bertajuk The Album pada Jumat 2 Oktober 2020 kemarin.

Sebelum merilis album dan lagu tersebut, BLACKPINK sempat melakukan konferensi pers online untuk membedah album terbaru mereka hingga kisah-kisah yang tak pernah mereka ungkap sebelumnya.

Dalam album barunya, BLACKPINK merilis delapan lagu dengan genre musik yang berbeda. Hal tersebut untuk diakui agensi menunjukan kualitas musik yang dimiliki Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie.

Baca Juga: Merasa Tak Adil, Pemeran Video Asusila 'Vina Garut' Gugat UU Pornografi ke MK

The Album sendiri terdiri dari 2 lagu yang sudah dirilis sebelumnya, Kill This Love dan Ice Cream, juga lagu utama Lovesick Girls.

Selain itu ada lagu Bet You Wanna yang merupakan kolaborasi dengan Cardi B, juga Pretty Savage, Crazy Over You, Love to Hate Me, hingga You Never Know.

Dikutip dari kanal YouTube BLACKPINK, Jennie menambahkan bahwa di album ini mereka ingin menyampaikan banyak pesan berbeda dari setiap lagu.

Baca Juga: Dikenal Gila Kerja, Raffi Ahmad Akui Dirinya Tak Takut Meninggal di Usia Muda

Pelantun lagu Solo ini menyebutkan bahwa hidup tak hanya tentang cinta namun masih banyak emosi yang lain.