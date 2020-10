Lirik Lagu Lovesick Girls BLACKPINK dan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - BLACKPINK resmi comeback album penuh perdana bertajuk THE ALBUM hari ini pada Jumat 2 Oktober 2020.

Dalam album tersebut, BLACKPINK merilis lagu Lovesick Girls sebagai tittle track atau lagu utama dalam perilisan THE ALBUM.

Baru 43 menit dirilis, video musik BLACKPINK Lovesick Girls sudah ditonton 8,8 juta viewers.

Lirik Lagu Lovesick Girls BLACKPINK

[Intro: All]

(Lovesick girls)

(Lovesick girls)

[Verse 1: Jennie, All]

Yeong wonhan bam

Changmun eobsneun bange uril gadun love (Love)

What can we say?

Maebeon apado oechineun love (Love)

[Verse 2: Lisa]

Dachigo manggajyeodo na

Mwol midgo beotineun geoya

Eochapi tteonamyeon sangcheotuseongin chaelo miwohage doegreol

Kkeutjangeul bogi jeon kkeutnael sun eobseo

I apeumeul gidalin geoscheoleom