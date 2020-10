Kabar Gembira bagi Pencinta Drakor, 3 Drama Korea Ini akan Tayang Bulan Oktober 2020 di Netflix

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa serial drama Korea Selatan terbaru akan menghiasi bulan Oktober kali ini.

Bagi para pencinta drakor, tentunya rilisnya drama Korea terbaru merupakan hal yang paling dinanti-nanti.

Serial drama yang paling ditunggu adalah Start-Up yang dibintangi Bae Suzy dan Nam Joo Hyuk.

Berikut ini tiga Drama Korea yang tayang pada bulan Oktober ini, sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-tasikmalaya.com dalam artikel, "Siap-siap! Tiga Drama Korea yang Tayang Oktober untuk Temani #DiRumahAja".

1. Do Do Sol Sol La La Sol

Drama Do Do Sol Sol La La Sol ini dibintangi oleh Go- Ara sebagai Gu Ra-ra dan Lee Jae-wook sebagai Sunwoo Jun.

Drama ini bercerita seorang prianis (Gu Ra-ra) yang mengalami kesialan, hingga akhirnya dipertemukan dengan sosok misterius (Sunwoo Jun).