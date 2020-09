Jadwal Acara tvN Asia Hari Ini, 30 September 2020: Ada Hometown Flex hingga Thrifters On Tour Korea

PIKIRAN RAKYAT - tvN yang dulu bernama channel M, menyiarkan berbagai program televisi Korea Selatan mulai dari variety show, drama Korea, hingga ke acara musik.

Hari ini tvN Asia akan kembali menayangkan episode 11 Hometown Flex yang dibintangi Lee Seung Gi dan Cha Tae Hyun.

Variety show baru tvN ini berakhir pada episode 12 karena pandemi Covid-19.

Selain Hometown Flex, hari ini tvN juga akan menayangkan sejumlah drama unggulannya, seperti 100 Days My Prince, Because This Is My First Life, dan Flower of Evil.

Sementara untuk variety show akan tayang Thrifters On Tour: Korea Episode 2, Mother's Touch, You Can Cook Sam Kim, juga One Night Food Trip S2.

Sebagaimana diberitakan Jurnalgaya.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal Acara TVN Hari Ini Rabu 30 September 2020, Ada Hometown Flex dan Flower of Evil", berikut rangkaian acara lengkap tvN Asia yang akan hadir menemani penontonnya hari ini, Rabu, 30 September 2020:

01:00 100 Days My Prince, Ep 5

02:25 Mother's Touch, Ep 101

03:45 Thrifters On Tour: Korea, Ep 2

05:00 100 Days My Prince, Ep 5

06:20 Mother's Touch, Ep 44

07:35 Summer Vacation, Ep 10

09:15 You Can Cook, Sam Kim, Ep 10

09:30 Thrifters On Tour: Korea, Ep 2

10:45 100 Days My Prince, Ep 5

12:05 Because This Is My First Life, Ep 5

13:20 Because This Is My First Life, Ep 6

14:35 Flower Of Evil, Ep 15

15:55 Flower Of Evil, Ep 16

17:15 One Night Food Trip S2, Ep 5

18:00 Thrifters On Tour: Korea, Ep 2

19:15 100 Days My Prince, Ep 5

20:35 100 Days My Prince, Ep 6

22:00 Summer Vacation, Ep 11

23:40 Hometown Flex, Ep 11