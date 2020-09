Muncul di Dokumenter 'John Lennon at 80', Paul McCartney: Sejak Bubar Kami Tidak Menulis Bersama

PIKIRAN RAKYAT - Paul Mc Cartney salah satu personel The Beatles mengakui ada lagu The Beatles yang tidak pernah dirilis.

“Ada beberapa lagu yang tidak begitu bagus. Ada beberapa lagu yang ditulis saat penulis masih muda yang tidak tahu cara melakukannya. Ada yang berjudul Just Fun,” katanya.

Hal tersebut disampaikannya dalam film dokumenter BBC mengenai John Lennon.

Dikatakan Paul, lagu berjudul 'Just Fun' tersebut merupakan buatan dirinya dengan John Lennon di tahun 1957 silam.

Salah satu penggalan liriknya, yakni 'They say that our love is just fun, the day that our friendship begun'.

Paul pun sempat mengambil gitar dan memainkan lagu Just Fun.

Kemunculan Paul McCartney adalah bentuk dukungan kepada dokumenter yang berjudul John Lennon at 80.