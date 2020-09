Film Dokumenter 'Billie Eilish: The World’s A Little Blurry' Tayang Februari 2021 Mendatang

PIKIRAN RAKYAT - Film dokumenter Billie, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry siap ditayangkan di bioskop-bioskop pada Februari 2021.

Jadwal penayangan film dokumenter penyanyi muda terkenal Billie Eilish, ternyata lebih cepat dari yang diperkirakan.

Jadwal yang sama juga berlaku untuk penayangan secara online.

Seperti konsep yang diusung yakni film dokumenter, film ini akan menampilkan perjalanan penyanyi 18 tahun peraih Grammy tersebut saat mempersiapkan album debutnya, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Album tersebut yang membuat nama Billie semakin dikenal sebagai penyanyi kenamaan dunia.

Billie pun berhasil menyabet piala Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, hingga Best Pop Vocal Album di Grammy Awards.

Dikutip dalam artikel sindikasi Warta Ekonomi dari Okezone, tak hanya menampilkan perjalanan sosok Billie sebagai seorang penyanyi, namun lewat film ini para penggemar dan penonton juga bisa melihat momen-momen Billie bersama keluarganya.