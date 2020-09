Sinopsis Film Standoff, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV

PIKIRAN RAKYAT - Film thriller berjudul 'Standoff' bakal tayang malam ini, Selasa 29 September 2020 di Bioskop Trans TV.

Film Standoff dibintangi oleh Thomas Jane yang juga pernah bermain di film Drive Hard (2014) dan The Predator (2018).

Standoff adalah film thriller yang disutradarai dan ditulis oleh Adam Alleca yang juga pernah menyutradarai film The Last House On The Left (2009) dan Cell (2016).

Standoff bercerita tentang mantan militer yang melindungi seorang gadis yang tanpa sengaja menjadi saksi pembunuhan di sebuah kuburan.

Sinopsis Standoff yang rilis pertama pada 4 Januari 2016 diawali seorang pria, Roger, terlihat menurunkan seorang gadis, Bird, di sebuah kuburan untuk menengok makam seseorang.

Namun, Bird tanpa sengaja melihat seorang pembunuh bayaran membunuh seseorang.

Bird kemudian merekam kejadian itu, dan saat Roger datang untuk menyusul, pembunuh bayaran itu membunuh Roger dan mengejar Bird hingga ke hutan.