Sinopsis Film Don't Be Afraid of the Dark, Kisah Horor di Rumah Tua, Tayang di Trans TV Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT - Film horor Don’t Be Afraid of the Dark menceritakan soal kehororan sebuah rumah tua yang akan tayang di Bioskop Trans TV pukul 23.30 WIB malam ini.

Film Don't Be Afraid of the Dark disutradarai oleh sutradara kawakan, Troy Nixey.

Don't Be Afraid of the Dark juga diramaikan oleh akting Bailee Madison sebagai Sally Hurst, Katie Holmes sebagai Kim Raphael, Guy Pearce sebagai Alex Hurst.

Sinopsis Don't Be Afraid of the Dark

Film ini mengisahkan tentang sebuah rumah tua yang dijuluki Blackwood Manor. Nama rumah tersebut diambil dari nama pemilik rumah sebelumnya. Blackwood Manor sudah terbengkalai selama bertahun-tahun.

Hingga pada suatu ketika, Sally (Bailee Madison) dan Alex (Guy Pearce), ayahnya, datang untuk menempati rumah tersebut.

Rencananya, mereka akan merenovasi rumah tersebut agar bisa dijual dengan harga tinggi. Di rumah itu, Alex mengajak kekasihnya, Kim (Katie Holmes) untuk tinggal. Kim tak begitu disukai oleh Sally.

