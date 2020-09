Diminta Tulis Hujatan Sadis untuk BTS, Penulis Lagu AS Akui Dijanjikan Bayaran Rp44 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Media sosial kembali dibuat geger dengan pengakuan seorang penulis lagu asal Amerika Serikat.

Pasalnya, penulis bernama Nicholas Liddle baru saja mengaku telah dimintai untuk menuliskan komentar-komentar negatif soal lagu-lagu yang tengah hit di pasaran.

Nicholas Liddle mengungkapkan, dia ditawari 3.000 dolar AS atau setara Rp44,6 juta (kurs Rp 14.870 per dolar AS) untuk membuat komentar-komentar negatif tentang lagu Dynamite milik BTS.

Pada tweet tersebut, ia berbicara tentang label dan tim pers yang berusaha membayar akun media sosial dengan banyak pengikut untuk membuat cuitan secara negatif tentang artis tertentu dan lagu mereka.

Dia teringat saat dia ditawari 3.000 dolar AS untuk berbicara buruk tentang Nicki Minaj dan single 2014-nya Anaconda.

"Saya tidak pernah bisa menerima uang untuk tweet negatif tentang seni seseorang. Itu menjijikan," cuit Nicholas Liddle seperti dikutip dari Allkpop pada 27 September 2020,

Dalam tweet selanjutnya, dia menyebutkan bahwa dia ditawari jumlah yang sama untuk menulis tweet negatif tentang BTS dan Dynamite.