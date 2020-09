Gandeng MUREI, Dhira Bongs Rilis Single 'Not an Ordinary Fairytale'

PIKIRAN RAKYAT - Di sela menyiapkan album terbarunya yang akan dirilis 2021, musisi Dhira Bongs merilis single baru.

Menggandeng adiknya, MUREI untuk berkolaborasi, Dhira menyapa pendengar dengan Not an Ordinary Fairytale.

Di lagu yang dikemas dengan aransemen slow jam RnB era 1990-an ini, MUREI memulai debut dengan mengisi bagian rap.

Dhira menggarap Not an Ordinary Fairytale dengan mengajak Gracia Tobing untuk bersama-sama menulis lirik.

Dhira kemudian menyusun dan mengaransemen single ini, serta memproduksinya bersama Canggar Krisnatry.

"Lagu Not an Ordinary Fairytale adalah lagu tentang cinta tanpa syarat. Lagu ini dibuat atas rasa syukur dan terima kasih kepada semua jenis rasa yang kita rasakan," ungkap Dhira via pos-el, Sabtu, 26 September 2020.

Lewat lagu ini, Dhira mengusung gerakan #Thankyoufor, yaitu sebuah harapan agar semakin banyak orang yang dapat menyampaikan rasa syukur yang belum tersampaikan. Dia ingin pendengar merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah salah satu kunci kesehatan fisik dan mental.

Terkadang, kata Dhira, kebahagiaan datang dari hal yang paling sederhana, yaitu bersyukur. Namun, seringkali kita melupakan sisi baik dari suatu hal sehingga lupa untuk bersyukur dan mengatakan terima kasih.