Diduga Bunuh Diri, Aktris Jepang Yuko Takeuchi Ditemukan Tewas di Rumahnya

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Jepang, Yuko Takeuchi (40) ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Tokyo.

Aktris kelahiran Prefektur Saitama, 1 April 1980 ini diduga mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

Kabarnya, hingga saat ini pun polisi masih menyelidiki kemungkinan bunuh diri yang dilakukan sang aktris.

Diketahui bersama, Yuko pernah membintangi drama Asuka (1999), Shiroi Kage (2001), Lunch no Joou dan Strawberry Night.

Adapun yang terbaru dalam film 'The Confidence Man JP: Episode of the Princess'.

Diketahui Yuko memulai karirnya di industri hiburan setelah lulus dari sekolah menengah pertama dan dibina di Harajuku, Tokyo.

Ia juga pernah memenangkan kategori Outsanding Leading Actress Award di Japan Academy Awards untuk film “Yomigaeri” (2003) dan “Ima, Ai ni Yukimasu” (2005).