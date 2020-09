6 Selebritis Korea yang Bermimpi Jadi Idol K-Pop, Salah Satunya Park Bo Gum

PIKIRAN RAKYAT - Menjadi seorang idol maupun artis bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi semua orang dimana pun.

Diketahui bersama, saat ini tidak jarang para Idol K-Pop yang melebarkan sayap ke dunia akting.

Begitu pula dengan para artis Korea yang ternyata diam-diam bermimpi, bahkan berharap dapat menjadi seorang Idol.

Baca Juga: Sinopsis Film Premium Rush, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV

Sebagaimana diberitakan Semarangku.com sebelumnya dalam artikel "Sukses Jadi Artis, Selebritis Korea Ini Lebih Ingin Jadi Idol K-Pop", berikut daftar selebritas Korea yang ternyata bermimpi menjadi Idol K-Pop.

1. Kim Min Jae

Daftar selanjutnya adalah Kim Min Jae, pemeran tokoh Park Joon Young dalam drama Do You Like Bhrams ini ternyata dulunya merupakan seorang trainee.

Baca Juga: Heboh Diputarnya Film G30S PKI, Mahfud MD Sebut 'Mengapa Pemutaran harus Diributkan?'

Ia bahkan mengejutkan para penggemar dengan kemampuan rappnya saat tampil di “Show Me The Money 4” yang tayang di saluran Mnet.