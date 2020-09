Jadwal Acara tvN Asia Hari Ini 27 September 2020, Ada Summer Vacation, I-LAND, hingga Hometown Flex

PIKIRAN RAKYAT - tvN yang dulu bernama channel M, menyiarkan berbagai program televisi Korea Selatan mulai dari variety show, drama Korea, hingga ke acara musik.

Hari Minggu ini tvN akan kembali menayangkan drama hitnya pada 2018, Because This Is My First Life yang dibintangi oleh Lee Min Ki dan Jung So Min.

Drama ini mengangkat cerita tentang kawin kontrak yang dilakukan kedua pemeran utama.

Pada episode ini, keduanya akan mengabarkan tentang rencana pernikahan mereka kepada teman-temannya. Kedua keluarga calon mempelai juga akan bertemu dan berkenalan.

Bukan hanya Because This Is My First Life, hari ini tvN juga akan kembali menayangkan sejumlah program unggulannya, seperti I-LAND Season 2 episode 6 serta Flower of Evil Episode 16.

Sebagaimana diberitakan Jurnalgaya.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal Acara TVN Hari Ini Minggu 27 September 2020, Ada Because This Is My First Life Episode 5", berikut jadwal lengkap acara tvN Asia hari ini, Minggu, 27 September 2020:

00:20 I-LAND S2, Ep 6

03:05 You Can Cook, Sam Kim, Ep 2

03:15 Hometown Flex, Ep 11

05:00 You Can Cook, Sam Kim, Ep 12

05:20 One Night Food Trip S2, Ep 4

05:55 3 Meals A Day, Ep 8

07:25 You Can Cook, Sam Kim, Ep 12

07:40 Thrifters On Tour: Korea, Ep 1

09:00 I'm Yours For 60 Minutes, Ep 4

10:15 Mother's Touch, Ep 101

11:30 The Sixth Sense, Ep 2

13:15 Summer Vacation, Ep 10

14:50 Hometown Flex, Ep 11

16:30 100 Days My Prince, Ep 3

17:55 100 Days My Prince, Ep 4

19:15 3 Meals A Day, Ep 9

20:45 Because This Is My First Life, Ep 5

22:00 Flower Of Evil, Ep 16

23:20 Save Me, Ep 13