Jadwal Acara TV 27 September 2020 Hari Ini, dari Global TV, RCTI, SCTV, dan ANTV

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal acara TV hari ini, Minggu 27 September 2020 dengan berbagai program seru yang bisa menghibur Anda.

Jangan sampai lewatkan berbagai acara TV yang sudah dikemas secara menarik oleh sejumlah stasiun, seperti Global TV, RCTI, SCTV, dan ANTV.

Sebagaimana diberitakan Ringtimesbali.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal Acara Global TV, RCTI, SCTV dan ANTV Hari Ini, 27 September 2020", yuk simak jadwal lengkap TV hari ini, Mimggu 27 September 2020, mulai dari Global TV, RCTI, SCTV, dan ANTV.

ANTV

06:30 Shiva

07:00 Santri Boy

07:30 Si AA

08:00 Ishq Mein Marjawan

10:00 Chandrakanta

11:30 Jodha Akbar

13:30 Mahabharata

15:00 Chandragupta Maurya

17:30 Bawang Putih Berkulit Merah

21:00 Celebrity All Stars

23:00 Inayah

Global TV

06:00 SpongeBob SquarePants Movie

08:30 Travel Addict

09:30 #BerbagiRizki

10:30 Buletin iNews Siang (L)

11:00 SpongeBob SquarePants Movie

13:00 SpongeBob SquarePants Movie

15:00 Hypening

16:00 The Legend Of Aang

17:30 Naruto Shippuden: Last Shinobi

19:00 Bisa Gitu Yak

20:00 Warbiasak Gaskeun

21:00 COD: Comedy Oke Deh

22:30 Tantangan 60 Detik

23:30 ONE Championship: Classic