Sukses Bintangi The World of The Married, Han So Hee Siap Berakting di Drama Romantis Webtoon

PIKIRAN RAKYAT - Nama Han So Hee dikenal usai membintangi drama rumah tangga berjudul 'The World of the Married'.

Kehadiran Han So Hee dalam drama tersebut berhasil membuat ketegangan penonton, karena hadir menjadi orang ketiga dalam biduk rumah tangga bahagia.

Sukses membintangi The World of the Married, Han So Hee kini siap melebarkan sayapnya di dunia drama.

Baca Juga: Hati-Hati, Malware Alien di Android Dapat Mencuri Password Instagram, Twitter hingga Snapchat

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi pada Sabtu 26 September 2020, Han So Hee dikabarkan akan membintangi drama korea genre romantis.

Han So Hee berpotensi akan bekerjasama dengan aktor Song Kang dalam drama berjudul 'I Know But' berdasarkan cerita webtoon.

Drama 'I Know But' menceritakan tentang seorang wanita bernama Na Bi yang tidak percaya pada cinta.

Baca Juga: Kisah Pilu Suami Mandikan hingga Kafani Jenazah Istrinya yang Positif Covid-19 Seorang Diri

Namun masih ingin menjalin hubungan, dan seorang pria bernama Jae Eon menganggap hubungan itu mengganggu tetapi juga ingin menggoda.