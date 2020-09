Link Nonton We The Fest 2020 Gratis Secara Virtual

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi virus corona tidak menurunkan semangat para musisi untuk menampilkan karyanya, salah satunya lewat festival musik We The Fest 2020.

Lewat We The Fest 2020, para musisi Indonesia hingga Internasional siap memberikan penampilan bermusiknya meski masih dalam masa pandemi.

Bukan di tempat luas, We The Fest 2020 tahun ini digelar secara online atau virtual.

Baca Juga: Mengaku Jadi Algojo ISIS hingga Karang Cerita Eksekusi di Suriah, Pria di Kanada Ditangkap Polisi

Dikutip dari laman resminya, We The Fest 2020 mengundang beberapa musisi terkenal Indonesia di antaranya Yura Yunita, Isyana Sarasvati, Kunto Aji, Maliq & D'essentials, Kalula, Jason Ranti, Pamungkas,Vidi Aldiano, dan masih banyak lagi.

Sedangkan untuk musisi Internasional, We The Fest 2020 menghadirkan Lewis Capaldi, OH Wonder, Goldroom, Keshi, Masego, dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Mengaku Jadi Algojo ISIS hingga Karang Cerita Eksekusi di Suriah, Pria di Kanada Ditangkap Polisi

Bagi yang ingin menonton jangan ketinggalan, Festival musik ini diselenggarakan mulai hari ini, Sabtu 26 September 2020 hingga 27 September 2020, digelar secara online.

Cara Nonton We The Fest 2020