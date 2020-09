Big Hit Beri Kesempatan ARMY Bertemu BTS Melalui Konser Online, Berikut Jadwal Resminya

PIKIRAN RAKYAT - Agensi BTS, Big Hit Entertainment telah mengumumkan perubahan pada konser BTS yang akan diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan.

Big Hit Entertainment secara resmi telah membatalkan konser BTS tatap muka di Seoul, hal itu dilandari karena kekhawatiran pandemi Covid-19.

Pembatalan tersebut dilakukan Big Hit Entertainment selaku agensi yang menaungi BTS, setelah pihak otoritas yang menangani pandemi Covid-19 kembali memberlakukan pembatasan secara ketat.

Sebelumnya, Big Hit mengumumkan bahwa BTS akan mengadakan konser tatap muka dan virtual dengan jumlah kursi terbatas yang tersedia untuk dibeli.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Soompi pada Sabtu 26 September 2020, Big Hit menyatakan konser tersebut akan sepenuhnya diadakan secara online.

"Dalam keadaan ini dan kurangnya pedoman khusus yang berlaku untuk acara ini, masih sangat sulit untuk mengadakan pertunjukan secara langsung saat ini. Untuk alasan ini, BTS MAP OF THE SOUL ON: E akan diadakan secara online tanpa komponen offline (secara langsung)," tulis Big Hit dalam pernyataannya.

Pihak agensi BTS lantas menghaturkan permintaan maaf pada penggemar lantaran konser tatap muka batal dilaksanakan.