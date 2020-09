Catat Tanggalnya! TWICE Comeback dan Bakal Rilis Album Terbarunya Oktober 2020 Mendatang

PIKIRAN RAKYAT - JYP Entertainment, mengonfirmasi bahwa TWICE resmi menyapa penggemar dengan karya terbaru mereka pada Oktober 2020 mendatang.

TWICE akan merilis album terbarunya pada 26 Oktober mendatang.

JYP Etertainment sendiri mengatakan bahwa pars member sedang melakukan persiapan untuk comeback mereka.

"TWICE comeback pada 26 Oktober. Mereka saat ini sedang fokus untuk mempersiapkan album baru mereka," kata pihak agensi.

Album mendatang ini akan menjadi rilis domestik pertama TWICE sejak 'MORE & MORE' pada 1 Juni 2020 lalu.

Sebelumnya, TWICE juge telah merilis album Jepang '#TWICE3'. Album tersebut berhasil menduduki posisi teratas di tangga album mingguan Oricon.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-bandungraya.com sebelumnya dalam artikel "ONCE Siap-siap! TWICE Resmi Comeback Oktober Mendatang, Catat Tanggalnya", pada 22 September 2020 lalu, Oricon menobatkan album '#TWICE3' sebagai album terbaik ketiga dari grup TWICE.