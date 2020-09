Jadwal Acara tvN Asia Hari Ini 26 September 2020, Ada Variety Show 'Summer Vacation' Episode 10

PIKIRAN RAKYAT - tvN yang dulu bernama channel M, menyiarkan berbagai program televisi Korea Selatan mulai dari variety show, drama Korea, hingga ke acara musik.

Malam ini, Sabtu, 26 September 2020 tvN akan kembali menghadirkan Summer Vacation untuk mengisi slot tayangan prime time-nya.

Program acara ini mengajak penonton menyaksikan mereka berlibur di tempat tertentu untuk menyegarkan pikiran dan jasmani.

Variety Show ini dibintangi oleh Jung Yu Mi dan Choi Woo Shik.

Summer Vacation episode 10 akan mengudara pada pukul 20.15 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Sebagaimana diberitakan Jurnalgaya.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal Acara TVN Hari Ini Sabtu 26 September 2020, Ada Summer Vacation Episode 10", berikut jadwal lengkap acara tvN Asia hari ini, Sabtu, 26 September 2020:

00:40 The Great Escape, Ep 2

02:10 3 Meals A Day, Ep 8

03:40 Mother's Touch, Ep 101

05:00 Thrifters On Tour: Korea, Ep 1

06:20 Restaurant On Wheels, Ep 6

07:50 Summer Vacation, Ep 9

09:30 Mother's Touch, Ep 101

10:50 100 Days My Prince, Ep 2

12:10 100 Days My Prince, Ep 3

13:30 100 Days My Prince, Ep 4

14:50 Chicago Typewriter, Ep 11

16:05 Chicago Typewriter, Ep 12

17:15 I'm Yours For 60 Minutes, Ep 4

18:30 The Sixth Sense, Ep 2

20:15 Summer Vacation, Ep 10

22:00 Save Me, Ep 13

23:10Save Me, Ep 14