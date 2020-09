Jadwal Acara TV 26 September 2020 Hari Ini, dari Trans 7, Trans TV, hingga MNCTV

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal acara TV hari ini, Sabtu 26 September 2020 dengan berbagai program seru yang bisa menghibur Anda.

Jangan sampai lewatkan berbagai acara TV yang sudah dikemas secara menarik oleh sejumlah stasiun, seperti Trans7, Trans TV, dan MNCTV.

Sebagaimana diberitakan Ringtimesbali.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal Acara Trans TV, Trans 7 dan MNCTV Hari Ini, 26 September 2020: Ada Kualifikasi Moto GP 2020", yuk simak jadwal lengkap TV hari ini, Sabtu 26 September 2020, mulai dari Trans7, Trans TV, dan MNCTV.

Trans 7

04:30 Monchhichi

05:00 Treasure Trekkers

05:30 Islampedia

06:00 Redaksi Pagi Akhir Pekan (L)

07:00 Selebrita Pagi (L)

08:00 Superkids

08:45 Keliling Dunia

09:30 Spotlite

10:30 Selebrita On The Weekend (L)

11:30 Keluarga Uya

12:00 Cemplang Cemplung

12:30 Trending

13:00 Kepopedia

13:30 Ojol Story

14:00 Fact Or Fake

14:30 Jejak Si Gundul

15:00 Redaksi Sore (L)

16:00 Seleb Expose

16:45 Ari Lasso N Friends

17:30 Bapau

18:00 Sobat Misqueen

18:30 On The Spot

19:30 Opera Van Java

21:00 Ada Show

22:00 K-Movievaganza

23:30 Kualifikasi MotoGP 2020

