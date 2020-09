Jadwal Acara tvN Asia Hari Ini, 25 September 2020, Ada Flower of Evil, I-LAND, hingga 3 Meals a Day

PIKIRAN RAKYAT - tvN yang dulu bernama channel M, menyiarkan berbagai program televisi Korea Selatan mulai dari variety show, drama Korea, hingga ke acara musik.

Hari ini tvN Asia akan kembali menayangkan episode terakhir drama Korea unggulannya, Flower of Evil, yang dibintangi Lee Joon Gi dan Moon Chae Won.

Selain Flower of Evil, tvN Asia juga akan kembali menayangkan The Sixt Sense episode 2 pada pukul 17:40 WIB. Episode ini akan menampilkan Hwang Kwang Hee yang memang dikenal humoris.

Bukan hanya dua acara tersebut, sejumlah program unggulan lainnya, seperti I-LAND Season 2, 3 Meals a Day, 100 Days My Prince, dll, siap menemani Jumat anda.

Ada juga dua variety show yang akan menayangkan episode perdananya hari ini, yaitu: Thrifters On Tour: Korea dan The Great Escape.

Sebagaimana diberitakan Jurnalgaya.com sebelumnya dalam artikel "Jadwal Acara tvN Hari Ini Jumat 25 September 2020, Ada The Sixth Sense dan Flower of Evil Episode 16", berikut rangkaian program acara lengkap tvN Asia hari ini, Jumat, 25 September 2020:

Jam Tayang Program Acara

00:50 Save Me, Ep 12

02:00 Flower Of Evil, Ep 16

03:20 The Sixth Sense, Ep 2

05:00 Flower Of Evil, Ep 16

06:20 3 Meals A Day, Ep 8

07:50 You Can Cook, Sam Kim, Ep 12

08:05 I-LAND S2, Ep 6

10:50 Flower Of Evil, Ep 16

12:10 Mother's Touch, Ep 100

13:30 Restaurant On Wheels, Ep 6

15:00 100 Days My Prince, Ep 3

16:20 100 Days My Prince, Ep 4

17:40 The Sixth Sense, Ep 2

19:25 Flower Of Evil, Ep 16

20:45 Thrifters On Tour: Korea, Ep 1

22:00 Mother's Touch, Ep 101

23:15 The Great Escape, Ep 1