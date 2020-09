Teaser Film 'Story of Kale: When Someone's In Love' Akan Rilis di Konser Wave of Cinema

PIKIRAN RAKYAT - Film Story of Kale: When Someone's In Love akan merilis teaser perdana. Film garapan sutradara Angga Sasongko ini akan menampilkan teaser di konser Wave of Cinema edisi Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini, Jumat, 25 September 2020.

Film yang menjadi konten orisinal pertama dari Bioskop Online ini naskahnya ditulis Irfan Ramli dan menampilkan aktor sekaligus musisi Ardhito Pramono sebagai Kale.

Kisah Story of Kale: When Someone's In Love diangkat dari universe film Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini yang tayang pada Januari 2020 lalu. Karakter Kale akan menjadi pusat cerita film Story of Kale: When Someone's In Love.

Cerita Story of Kale: When Someone's In Love mengangkat kisah cinta yang kerap terjadi pada setiap orang. Bagaimana cinta yang selalu digambarkan indah bisa membuat kita kehilangan diri sendiri.

Penulis skenario Irfan Ramli mengaku merasa tertantang ketika ditawari untuk menulis naskahnya. Pasalnya, proses pengembangan cerita dilakukan dari rumah secara daring sehingga menuntut energi yang besar.

"Film ini ditulis dan diproduksi di tengah pandemi. Sejak awal Story of Kale memang dibuat dengan kesadaran untuk mensiasati berbagai keterbatasan yang ada. Ini membuat pemilihan cara bercerita film ini jadi begitu menantang.

Sebagai sebuah cerita cinta, kami coba untuk mendekatkan kenyataan bahwa sebuah hubungan seringkali tidak berjalan sesuai harapan dan bagaimana itu terjadi," tutur Irfan via pos-el, Kamis, 24 September 2020.