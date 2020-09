Mendulang Kesuksesan, Anime 'Kimi no Na wa' akan Diadaptasi Jadi Film Hollywood

PIKIRAN RAKYAT - Animasi hit asal negri Jepang Kimi No Na Wa (Your Name) dikabarkan akan digarap ulang oleh sineas Lee Isaac Chung dalam sebuah film hollywood.

Selain nama Lee Isaac Chung, penggarapan film ini juga akan dipandu dan di produksi oleh Paramount, Bad Robot, dan Toho.

Dikutip dari Antara, Chung tak sendirian dalam menulis naskah. Dia akan dibantu oleh penulis Emily V. Gordon.

Baca Juga: Resmi, KPU Larang Konser Musik dan Kerumunan saat Pilkada Serentak 2020

Naskah asli anime ini kini dikabarkan masih dipegang oleh penulis naskah film Arrival, yaitu Eric Heisserer.

Anime ini di produksi oleh produser J.J Abrams bersama Ba Robot rumah produksinya dan Genki Kawmura, produser anime originalnya.

Sementara itu, nantinya Toho akan menangani distribusi film ini di Jepang dan Paramount akan merilis adapatasi Hollywood di negara lainnya.

Baca Juga: Janji PM Kanada, Ciptakan Satu Juta Lapangan Pekerjaan di Tengah Gelombang Dua Covid-19

Dikutip dari Esquiremag, anime Kimi No Na wa, dalam versi terbarunya bercerita tentang dua orang remaja yang secara ajaib bisa bertukar tubuh.