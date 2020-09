Han So-hee dan Ahn Bo-hyun Bakal Adu Akting di Drama Korea Terbaru 'Undercover'

PIKIRAN RAKYAT - Han So-hee dan Ahn Bo-hyun dikabarkan akan beradu akting dalam drama Korea terbaru, berjudul 'Undercover'.

Han So-hee akan memainkan karakter utama perempuan tersebut yang bernama Yoon Ji-woo. Sementara itu, Ahn Bo-hyun menjadi Jeon Pil-do, seorang detektif polisi di Unit Investigasi Narkoba.

Singkatnya, keduanya akan melakoni drama tentang seorang perempuan yang bergabung dengan kelompok kejahatan terorganisir.

Baca Juga: Cerita Mahasiswi Melakukan Perlawanan di Kamar Hotel 101 pada 3 Pria, Akhirnya Berujung Tragis

Han So-hee sebelumnya dikenal memainkan karakter Yeo Da-kyung dalam drama hit The World of the Married.

Ahn Bo-hyun dikenal sebagai Jang Geun-won atau musuh Park Sae-roy (Park Sae-joon) di drama hit Itaewon Class.

Selain kedua bintang tersebut, drama ini juga akan menampilkan aksi Park Hee Soon sebagai Choi Moo Jin, bos Dong Cheon Pa, jaringan narkoba terbesar di Korea.

Baca Juga: Pastikan Bulan Ini Indonesia Resesi, Sri Mulyani: Ditentukan oleh Kemampuan Mengendalikan Covid-19

Dia membantu Yoon Ji-woo menyamar melalui berbagai metode.