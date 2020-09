10 Drama Korea Terbaru Tayang Oktober 2020: Ada Start-up, Search, hingga Penthouse

PIKIRAN RAKYAT - Demam K-Pop hingga saat ini terus melanda berbagai penjuru dunia.

Stasiun televisi Korea Selatan telah mempersipkan sejumlah drama Korea yang akan tayang bulan Oktober 2020 yang dapat dinikmati dan tentunya membuat baper.

Sebagaimana diberitakan Beritadiy.com sebelumnya dalam artikel "Daftar Drama Korea yang Tayag Bulan Oktober 2020: Ada Start Up dan My Dangerous Wife", berikut rangkuman beberapa drama Korea yang bakal tayang Oktober 2020.

1. Tale of The Nine Tailed

Drama yang akan mulai tayang pada 7 Oktober 2020 ini bergenre fantasi dan diperankan oleh Lee Dong Wook yang berperan sebagai seekor rubah legendaris berekor sembilan.

Ia selanjutnya bertemu dengan Nam Ji Ah, seorang produser TV yang diperankan oleh Jo Bo Ah. Apakah identitas Lee Dong Wook akan diungkap oleh Jo Bo Ah? Temukan jawabannya di drama Tale Of The Nine Tailed.

2. Start-Up