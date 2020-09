Dijadwalkan Hadiri Sidang Umum PBB Ke-75, BTS akan Jadi Pembicara Khusus untuk Dunia

PIKIRAN RAKYAT - BTS dijadwalkan akan hadir di Sidang Umum PBB ke-75 yang diselenggarkan di Kota New York, Amerika Serikat pada Rabu, 23 September 2020.

Dalam Sidang Umum PBB Ke-75, BTS akan menjadi pembicara khusus untuk generasi muda terkait kesulitan yang dihadapi selama pandemi Covid-19.

BTS diundang secara langsung oleh Group of Friends of Solidarity for Global Health Security, untuk menjadi pembicara dalam Sidang Umum PBB Ke-75.

Group of Friends of Solidarity for Global Health Security merupakan komunitas yang diluncurkan Korea Selatan untuk membahas masalah keamanan kesehatan, seperti Covid-19.

Ketujuh member BTS akan berbicara tentang kesulitan yang akan dihadapi generasi mendatang akibat Covid-19.

Komite UNICEF Korea Selatan mengumumkan melalui siaran pers bahwa pidato BTS dalam Sidang Umum PBB akan disiarkan untuk dunia.

"Pesan harapan BTS aka disiarkan ke dunia pada pertemuan tingkat tinggi," kata Komite UNICEF Korea dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi 22 September 2020.