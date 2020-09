Daftar Nominasi Emmy Awards 2020, Siapakah Jagoanmu?

PIKIRAN RAKYAT - Penghargaan untuk produksi televisi Amerika Serikat, Emmy Awards ke-72 akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, atau Senin 21 September 2020 pagi.

Jelang perayaan, Netflix rupanya memimpin jumlah nominasi dengan total 160, disusul HBO yang meraih 107 nominasi, lalu NBC 47, ABC 36, dan FX 33.

Berikut nominasi kategori Emmy Award 2020, sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-tasikmalaya.com dalam artikel, "Simak Daftar Nominasi Emmy Award 2020".

Baca Juga: Donald Trump Dapat Amplop Berisi Racun, FBI Klaim Paket Dikirim dari Kanada

Outstanding Drama Series

loading...

Better Call Saul (AMC), The Crown (Netflix), The Handmaid’s Tale (Hulu), Killing Eve (BBC America), The Mandalorian (Disney+), Ozark (Netflix).

Stranger Things (Netflix), Succession (HBO), Outstanding Comedy Series, Curb Your Enthusiasm (HBO), Dead to Me (Netflix).

Baca Juga: Geng Motor di Bintaro Jaksel Berulah, Satu Orang Warga Tewas Kena Bacok Clurit

The Good Place (NBC), Insecure (HBO), The Kominsky Method (Netflix), The marvellous Mrs. Maisel (Amazon), Schitt’s Creek (Pop).What We Do in the Shadows (FX), Lead Actor Drama, Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This is Us), Steve Carell (The Morning Show)