BTS Sapu 7 Peringkat Teratas sebagai Pemilik Reputasi Brand Tertinggi, Jimin Ada di Posisi Pertama

PIKIRAN RAKYAT - Keberadaan Idol K-pop di zaman ini membuat beberapa brand kerap menggunakan mereka untuk menjualkan produknya.

Pesona yang dimiliki oleh idol K-pop dinilai mampu menjadi daya tarik konsumen untuk membeli produk yang mereka pasarkan.

Oleh karenanya, brand-brand kenamaan dunia menginvestasikan dana untuk strategi pemasaran dengan menyasar idol K-Pop.

Institut Penelitian Bisnis Korea Selatan telah merilis peringkat reputasi brand bulan September ini untuk setiap anggota boy group.

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 645 anggota boy group, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 17 Agustus hingga 18 September.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-pangandaran.com dalam artikel, "30 Idol K-Pop dengan Reputasi Brand Paling Melejit September 2020, BTS 7 Teratas, Jimin Rajai Puncak", BTS menyapu tujuh tempat teratas dalam daftar bulan ini, dengan Jimin mengklaim No. 1 di peringkat selama 21 bulan berturut-turut.

Jungkook berada di No. 2 untuk bulan September, diikuti oleh V di No. 3, Suga di No. 4, RM di No. 5, Jin di No. 6, dan J-Hope di No. 7.